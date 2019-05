Riccardo, 22 anni, sfida un incendio e salva il vicino di casa dalle fiamme: «Non ditemi che sono un eroe»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Eroe ai dopo aver. Riccardo Zaccaro, 22 anni da compiere a settembre, ha salvato un signore anziano e sua moglie daloro per cause ancora da chiarire. Riccardo ha sfidato le fiamme ed è entrato nell'appartamento prima dell'arrivo dei soccorsi.I vicini di casa lo appellano come eroe, come riporta anche Il Messaggero, ma lui arrossisce e sembra quasi essere imbarazzato da questo complimento, anche se di fatto, è a tutti gli effetti un eroe. In pochi avrebbero rischiato la propria vita per un'altra persona, per uno sconosciuto, eppure il giovane lo ha fatto, aiutato poi dagli agenti di polizia del commissariato Montemario e dal reparto Volanti e vigili del fuoco, intervenuti tempestivamente sul posto.«Stavo ancora dormendo quando il fumo mi ha svegliato, preoccupato ho iniziato a verificare che in casa non fosse andato a fuoco nulla», racconta Riccardo che era solo in casa visto che i genitori erano fuori per qualche giorno, «In casa era tutto in ordine per questo ho aperto la porta d’ingresso e ho capito che l’incendio era o al primo o al secondo piano». Scende le scale in pigiama e trova una signora sulla porta che le dice che il compagno è malato e non riesce a muoversi, così il 22enne senza pensarci troppo interviene. «Non si vedeva quasi nulla lo chiamavano ma non rispondeva, a quel punto ho deciso di entrare e l’ho trovato in terra nella sua stanza, con alcune fiamme tra i capelli ma sentivo un forte sibilo come una bombola a pressione che sta per esplodere e quindi ho cercato di uscire il prima possibile».Riccardo riesce a portare in salvo l'uomo giusto in tempo, poco dopo che i due erano usciti dall'appartamento infatti la bombola di ossigeno presente in casa esplode. Nel frattempo i vicini della palazzina in via Alfredo Fusco, alla Balduina, quartiere a nord di Roma, chiamano i soccorsi che provvedono a mettere in sicurezza lo stabile. Ora l'anziano è ricoverato al Gemelli e le sue condizioni sembrano stabili.