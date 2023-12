Gli eventi a Roma: prima Calcutta, poi Pausini live. E in teatro già c’è aria da feste

di Donatella Aragozzini

Il Natale si avvicina e a Roma già si respira l'aria delle feste. Domani torna infatti il festival “Natalè”, che fino al 7 gennaio porta all'Auditorium Parco della Musica grandi concerti e spettacoli per scaldare l’atmosfera. Ma l'appuntamento più natalizio è sicuramente lo spettacolo “A Christmas Carol Musical”, dal romanzo di Dickens, da domani a domenica all'Auditorium Conciliazione. Grandi classici al Teatro Vittoria, dove fino a domenica è in cartellone “L'uomo, la bestia e la virtù” di Pirandello, al Tor Bella Monaca, che negli stessi giorni propone “Novecento” di Alessandro Baricco, e all'Auditorium Parco della Musica, dove domani e sabato Massimo Venturiello è protagonista della farsa di Bertold Brecht “Il Signor Puntila e il suo servo Matti”. Sorrisi e un pizzico di poesia domenica mattina al Teatro Villa Pamphili con “Gustavo La Vita”, incentrato sul personaggio di un vecchio clown, mentre ai bambini è dedicato “Fiabe africane”, domani mattina al Parco della Cellulosa.

Infine, per la musica tre proposte da non perdere, in attesa del doppio appuntamento con Laura Pausini al Palazzo dello Sport (12 e 13 dicembre): Calcutta oggi e domani al Palazzo dello Sport, Enrico Nigiotti domani all'Auditorium Parco della Musica e il concerto "Give Peace a Chance”, oggi pomeriggio all'Auditorium del Museo Nazionale degli strumenti musicali, una selezione di brani pacifisti dei più grandi cantautori italiani e stranieri, da John Lennon a Bob Dylan, da De André a Tenco.

