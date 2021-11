Tamponamento a catena sulla Pontina: un ferito e 10 km di coda, strada chiusa verso Roma

Ancora un incidente sulla Pontina. L’ennesimo. Questa mattina poco prima delle 8 un tamponamento a catena tra diverse auto e un furgone ha mandato completamente in tilt la viabilità. La strada verso Roma è stata chiusa. Nel giro di poco si è creata una coda di 10 chilometri. Sul posto il personale Anas, il 118 e le forze dell’ordine. Una persona è rimasta ferita e trasportata in ospedale.

L’incidente è avvenuto all’altezza di Pomezia. La dinamica è tutta da ricostruire. Esasperati gli automobilisti: «Esci per andare a lavoro la mattina e non sai mai a che ora arrivi. È un vero incubo». E ancora: «Sono anni che stiamo in queste condizioni, ma nessuno è mai riuscito a risolvere il problema». «Strada pericolosa, ogni giorno c’è qualcosa che blocca la viabilità». Dopo essere stato deviato il traffico, la strada è stata riaperta dopo tre ore.

🔴❗ SS148 Pontina #Incidente



⛔ Temporaneamente chiusa al km 28+000 altezza Pomezia Nord > Roma



🚗 🚙 🚚 Code a partire da via dei Rutuli



⏩ Il Traffico è stato deviato in complanare



ℹ️ Coinvolte tre autovetture e un furgoncino #Luceverde #Lazio pic.twitter.com/zQDuRoV7HL — Luceverde Radio (@LuceverdeRadio) November 24, 2021

