Nubifragio a Roma, disagi in centro e nella zona nord della città

Meteo, previsioni di oggi: domenica di maltempo per l'Italia. Temporali in arrivo da Nord a Sud

Per la giornata di domani, lunedì, a Roma previsto cielo sereno fin dalle prime ore della mattina. Temperatura fra i 22 ed i 32 gradi, in lieve aumento. Umidità al 50 per cento e venti deboli.

Domenica 25 Agosto 2019, 15:23

Era previsto. Il nubifragio che si è abbattuto sunelle prime ore del pomeriggio ha creato diversi disagi. Soprattutto ai residenti del centro e della zona nord della città. Sono stati segnalati diversi allagamenti, con traffico bloccato in alcune strade della Capitale