Pantheon a pagamento, Sangiuliano: «Incasso record per gli alluvionati dell'Emilia Romagna»

«I numeri relativi al primo mese di ingressi a pagamento al Pantheon superano ogni aspettativa. Quasi 230mila i visitatori per un incasso di oltre 860mila euro. Più di 20mila sono giovani tra i 18 e i 25 anni, in 50mila circa hanno usufruito delle gratuità previste per legge», queste le parole del ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano a un mese dal passaggio dei biglietti a pagamento per visitare il Pantheon.

Pantheon, il biglietto a pagamento crea il caos: i turisti sono confusi e pagano più del dovuto

Il Pantheon a pagamento è un successo

«Il Pantheon è un sito fondamentale del nostro patrimonio - continua Sangiuliano -. Gli introiti saranno reinvestiti nella valorizzazione del sito stesso, serviranno al sostegno di opere di solidarietà e contribuiranno alle spese per la ricostruzione dei territori alluvionati. In questo primo mese, il contributo raccolto per l'Emilia Romagna è pari a 181.635 euro.

I numeri delle visite

Il riepilogo del mese di luglio:

Totale ingressi: 228.043.

Totale incasso lordo: 865.982 euro.

Ultimo aggiornamento: Sabato 5 Agosto 2023, 13:44

