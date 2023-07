Pantheon, il biglietto a pagamento crea il caos: i turisti sono confusi e pagano più del dovuto

La notizia era stata annunciata da tempo e, adesso, è entrata in vigore. Entrare all'interno del Pantheon non è più gratis. Il biglietto da pagare, all'ingresso, è di 5 euro, ma con modalità abbastanza confusionarie. La scelta è stata annunciata a Marzo 2023 dal ministro per la cultura, Gennaro Sangiuliano. Le regole, infatti, sembrano creare confusione tra i turisti.

Pantheon: le nuove regole confondono i turisti

Il problema sta nel rebus che si è creato per l'acquisto dei biglietti. Molti turisti, infatti, hanno accidentalmente acquistato le audio guide ad un prezzo di 10 euro sul sito ufficiale del Pantheon quando il loro intento era quello di comprare il biglietto. Questo avviene perché il sito per acquistarlo è il sito del Ministero della Cultura, dal quale, però, non sono disponibili le audio guide.

