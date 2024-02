Roma, «si tolga il reggiseno». Poi baci e palpeggiamenti a una paziente di 36 anni durante una visita: nutrizionista 59enne accusato di violenza sessuale

di Redazione web

In una visita le ha fatto togliere il reggiseno, nelle successive il suo atteggiamento è stato ancora più ossessivo fino a spingersi a baci e palpeggiamenti. Un medico nutrizionista di Roma, accusato di violenza sessuale durante la sua professione sanitaria, è stato colpito da una misura interdittiva, eseguita dalla polizia su richiesta della procura.

Gli agenti del III Distretto Fidene Serpentara, al termine di una delicata indagine, hanno dato esecuzione all'ordinanza nei confronti del nutrizionista 59enne perché accusato di violenza sessuale reiterata durante le visite “specialistiche” nei confronti di una donna di 36 anni.

È stata proprio la 36enne a rivolgersi alla polizia. Nel corso delle indagini sono stati anche analizzati file audio-video acquisiti ed è emerso che la 36enne, sin dalla sua prima visita nello studio del medico, aveva notato un comportamento inappropriato in quanto le era stato chiesto di togliere il reggiseno nonostante fosse insolito per il tipo di visita. Il comportamento, come ricostruito dalla polizia, è poi sfociato in baci e veri e propri palpeggiamenti nelle parti intime. L'uomo è stato sospeso dall'esercizio delle sue funzioni.

