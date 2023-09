L'aeroporto di Fiumicino palcoscenico di inclusività: 'Medea' in scena con i dieci attori del​ Teatro Patologico

di Redazione web

Quando l'arte e l'inclusione si fondono. Questa mattina, l'aeroporto Fiumicino, sempre più crocevia di performance artistiche, eventi culturali e di esposizione di straordinari capolavori come il Salvator Mundi di Giovan Lorenzo Bernini, è diventato palcoscenico di una rappresentazione teatrale speciale, per l'inclusione delle diversità.

In scena dieci attori del Teatro Patologico che si sono esibiti nell'interpretazione di una delle scene più significative della "Medea" di Euripide, grazie all'inedita collaborazione tra Aeroporti di Roma e l'Associazione Teatro Patologico Onlus, compagnia teatrale composta da attori e attrici con disabilità psichiche.

Il progetto del Teatro Patologico

Tra applausi, commozione e curiosità di tanti passeggeri, nella Piazza dell'area di imbarco A del Terminal 1, per la prima volta l'Associazione Teatro Patologico Onlus, che ha portato lo spettacolo in vari palcoscenici anche internazionali, si è esibita in un aeroporto.

Ad introdurre la performance, dopo il saluto del sindaco di Fiumicino Mario Baccini, accompagnato dall'assessora alle Pari opportunita', Monica Picca, il Presidente di Aeroporti di Roma Vincenzo Nunziata e il giornalista Rai Domenico Iannacone che, in una delle puntate del programma d'inchiesta da lui ideato "I dieci comandamenti" su Rai3, ha ospitato e raccontato il lavoro della Compagnia, dimostrando una grande sensibilità per il Teatro Sociale. «La performance della Medea si è rivelata molto più di uno spettacolo teatrale: è stata una dimostrazione tangibile del potere dell'arte di abbattere barriere e creare, invece, collegamenti tra le persone - ha commentato Vincenzo Nunziata -amalgamando l'energia pulsante e frenetica dell'aeroporto con la bellezza intima della performance e modificando al tempo stesso l'idea del viaggio. In questa nuova narrazione, ogni individuo, indipendentemente dalla propria abilità, può sentirsi parte di una storia in cui l'inclusione viene messa in scena, con l'aeroporto come palcoscenico. Ancora una volta il Leonardo da Vinci diventa uno spazio di approfondimento, riflessione e inclusività, in linea con la nostra strategia di cultura e sostenibilità».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 20 Settembre 2023, 18:27

