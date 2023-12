Mara Venier inaugura il Christmas World 2023: «Posto magnifico»

di Cristina Siciliano

A Villa Borghese di Roma è tornato il Christmas World, l'evento natalizio più prestigioso di tutta Europa. Per il secondo anno, "il Natale del mondo" si svolge al Galoppatoio fino al 7 gennaio prossimo. Molti i volti noti che non hanno voluto mancare all'appuntamento con le rispettive famiglie. Tra questi anche Mara Venier ed infatti, nelle ultime ore la conduttrice di Domenica in ha pubblicato nelle sue Instagram stories alcuni video che immortalano l'inaugurazione dell'evento con balli e performance bellissime.

Le parole di Mara Venier

«Benvenuti in questo posto meraviglioso che diverte i piccoli ma anche i grandi - ha detto Mara Venier nel video che ha pubblicato nelle sue Instagram stories -. Devo dire che piace a tutti.

Christmas World 2023

Nello storico parco di Roma è stato istallato un percorso espositivo per celebrare Natale nelle città del mondo riprodotte da artisti italiani. Christams World è infattti un viaggio immaginario otto città del mondo dove il pubblico dalla Capitale può esplorare attraverso esperienze uniche e autentiche, dalla cultura all'enogastronimia, le festività natalizie del pianeta. Le tappe del viaggio di Christmas World saranno: Roma, Parigi, Londra, Tokyo, New York, Berlino, Nuova Delhi e la Lapponia regno di Babbo Natale. Oltre al parco tematico ci saranno sei musical con musiche e sceneggiature originali che coinvolgeranno oltre 700 attori.

Ultimo aggiornamento: Sabato 2 Dicembre 2023, 20:33

