Roma, mamma e figlia trovate morte in casa: erano lì da molti giorni. Il giallo degli abiti da uomo

Madre e figlia trovate morte in un appartamento a Roma, in zona Trionfale. A trovare i corpi, in decomposizione da giorni, gli uomini della polizia. A guidarli, il forte odore segnalato dai vicini di casa e proveniente dai cadaveri, trovati in due stanze diverse. La più anziana aveva 68 anni, 42 la figlia. Sul posto, quartiere Monte Mario, è arrivata anche la Scientifica e il medico legale.

Donna morta nell'androne di un palazzo a Roma: Alessia precipitata dai piani alti, è mistero

Il giallo degli abiti da uomo

Come riporta Il Messaggero, non è stato possibile attraverso una prima analisi stabilire quale sia la causa della morte delle due donne a causa dell'avanzato stato di decomposizione dei corpi. L'appartamento, ritrovato in ordine, non suggerisce l'ipotesi di una rapina finita male o di una violenza. In casa sono stati ritrovati anche indumenti maschili, che fanno pensare alla presenza di un uomo del quale al momento non c'è traccia.

L'ipotesi della malattia

Saraà ora l'autopsia a stabilire quanto accaduto e risalire alle cause della morte. Nessuna ipotsi è esclusa, compresa quella di una malattia che potrebbe aver colpito entrambe. In casa sono stati trovati dei farmaci, che verranno analizzati.

