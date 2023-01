Va a spasso col cane e trova un cadavere nella pineta: la scoperta choc

di Redazione web

È stato trovato un cadavere nella pineta di Castel Fusano, a Ostia, a Roma in prossimità di Viale dei Promontori. A dare l'allarme un cittadino che stava portando a spasso il cane, quando si sono imbattuti nel corpo in stato avanzato di decomposizione, che si trovava nei pressi di un ricovero di fortuna.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del gruppo di Ostia

Il cadavere non è stato ancora identificato, ma nelle tasche degli indumenti è stata ritrovata una tessera Caritas intestata a un uomo straniero, senza fissa dimora. Dalle prime analisi, il corpo non presenta segni di violenza, motivo per cui l'ipotesi è di morte dovuta a cause naturali. Il cadavere è stato comunque portato all'istituto di medicina legale per l'autopsia.

Chi era la vittima

Il cadavere di un uomo, un clochard di 67 anni, è stato trovato oggi pomeriggio nella pineta di Castel Fusano ad Ostia, sul litorale romano. Nessun segno di violenza sul cadavere e ciò non fa escludere chi indaga che la morte sia stata causata dall'ipotermia. Disposta l'autopsia che verrà effettuata al Policlinico di Tor Vergata. È il terzo clochard morto in pochi giorni a Roma, probabilmente per il freddo. Un altro senza fissa dimora è stato trovato morto martedì sorso intorno alle 7 di mattina nella zona di piazza di Porta Maggiore nel centro della città. Un altro clochard di 41 anni è stato trovato morto lunedì scorso su una panchina di un parco in via Caterina Troiani, a Spinaceto. Sui corpi non sono stati riscontrati segni di violenza. Sui due episodi indaga la polizia.

