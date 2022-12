Madame al concerto di Capodanno a Roma, D'Amato attacca: «Due anni a combattere il Covid, sono esterrefatto»

Il caso Madame agita il dibattito a Roma. La cantante, indagata per aver falsificato la vaccinazione anti-Covid, sarà al concertone di Capodanno a Circo Massimo. Ma la sua presenza, nonostante l'ultima conferma del Comune, appare ancora in bilico.

Alessio D'Amato, assessore regionale alla Sanità e candidato presidente per il Pd alle prossime elezioni, ha commentato la vicenda tramite il suo profilo Facebook: «Ho passato due anni a combattere il Covid-19. Dopo la battaglia che abbiamo fatto, la vicenda della cantante Madame mi lascia esterrefatto. Se siamo riusciti a tornare a organizzare grandi eventi e concerti lo dobbiamo ai vaccini. Auspico che, almeno dal palco del Circo Massimo, lanci un messaggio di fiducia nella scienza e nei vaccino», le sue parole.

Vaccinazioni false, Madame confermata al concerto di Capodanno a Roma. Onorato: «Speriamo chiarisca»

Sanremo, Amadeus: «Madame resterà in gara finché non sarà dichiarata colpevole»

Onorato: speriamo chiarisca

L'assessore capitolino ai Grandi Eventi, Turismo, Moda e Sport, Alessandro Onorato, ha parlato per spiegare la posizione del Campidoglio: «Abbiamo appreso dell’indagine in corso dalla stampa. Non essendoci alcuna certezza circa un comportamento illecito di Madame il cast artistico del concerto di capodanno al Circo Massimo ‘Rome Restarts 2023’ non cambia. Ci auguriamo, ad ogni modo, che l’artista possa chiarire la sua posizione».

Lista Calenda: rischio messaggio sbagliato

«C’è il rischio che passi un messaggio sbagliato», sottolinea Flavia De Gregorio, la capogruppo della Lista Calenda in Campidoglio. «In attesa che i fatti che stanno emergendo trovino conferma, sarebbe forse più opportuno, a tutela del Campidoglio e della stessa cantante, rinviarne la presenza al concertone di Capodanno. Dopo la lotta contro il Covid e i tanti sacrifici fatti dagli italiani non possono passare messaggi equivoci sui vaccini», ha aggiunto la De Gregorio.

App Immuni, stop dal 31 dicembre: il governo dismette la piattaforma di tracciamento per il Covid

Amadeus: finché non colpevole, è innocente

Anche il direttore artistico di Sanremo e conduttore Amadeus, ha commentato il caso: «In questo momento dare un giudizio con il panettone in bocca su una cosa così seria, mi pare poco serio. C'è un'indagine in corso e si è innocenti finché non si viene dichiarati colpevoli. Ad oggi Madame è in gara a Sanremo, poi vediamo cosa accade da qui al festival. Sarebbe un vero peccato che il pubblico non possa ascoltare il suo brano»,

Ultimo aggiornamento: Martedì 27 Dicembre 2022, 21:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA