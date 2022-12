App Immuni, stop dal 31 dicembre: il governo dismette la piattaforma di tracciamento per il Covid

App immuni va in pensione. Dal 31 dicembre, la Piattaforma unica nazionale per la gestione del Sistema di allerta Covid-19 e la relativa applicazione verrà dismessa. La decisione è stata comunicata dal ministero della Salute. Alla stessa data «verrà interrotto ogni trattamento di dati personali effettuato» dal dicastero «ai sensi dell'articolo 6 del decreto legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 2020, n. 70», si legge.

Covid, addio App Immuni

La App che era stata introdotta dal governo Conte durante le prime fasi della pandemia da Covid, non sarà più disponibile negli store delle applicazioni mobile (Apple, Google, Huawei). Come precisato dal ministero, non funzionerà più per attivare e ricevere le notifiche di allerta di eventuale contatto stretto con altri utenti dell'applicazione per le finalità del contact tracing digitale. L'App Immuni, infine, non sarà più utilizzabile per acquisire le certificazioni verdi Covid-19, per le quali si potrà usare App Io, Fascicolo sanitario elettronico oppure direttamente sul sito www.dgc.gov.it.

