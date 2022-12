Vaccinazioni false, Madame confermata al concerto di Capodanno a Roma. Onorato: «Speriamo chiarisca»

Il caso delle vaccinazioni false ha messo in crisi Madame e chi dovrà darle spazio nei prossimi mesi. Da Sanremo al Comune di Roma che l'ha invitata per il concertone di fine anno, tutti sperano un chiarimento sulla vicenda, che per il momento non è arrivato. La linea però, sembra essere comune a tutti: esclusa solo se ufficialmente colpevole. Dopo l'annuncio di Amadeus, che l'ha confermata nel cast di Sanremo 2023, anche l’assessore capitolino ai Grandi Eventi, Turismo, Moda e Sport, Alessandro Onorato ha spiegato la posizione del Campidoglio.

Madame al concertone di Capodanno

«Abbiamo appreso dell’indagine in corso dalla stampa. Non essendoci alcuna certezza circa un comportamento illecito di Madame il cast artistico del concerto di capodanno al Circo Massimo ‘Rome Restarts 2023’ non cambia. Ci auguriamo, ad ogni modo, che l’artista possa chiarire la sua posizione». Lo ha detto l’assessore capitolino ai Grandi Eventi, Turismo, Moda e Sport, Alessandro Onorato.

