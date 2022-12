Sanremo 2023, boom di iscrizioni per il FantaSanremo: le regole

A poche settimane da Sanremo ha aperto ormai il FantaSanremo. Le iscrizioni in sole due ore e mezza hanno totalizzato oltre 40.000 squadre. Per rendere l'idea del boom senza precedenti, nel 2022 le iscrizioni totali all'inizio del festival erano 500.000 mentre nel 2021 soltanto 50.000. «Un risultato oltre ogni possibile aspettativa», commenta all'Adnkronos, uno dei fondatori del FantaSanremo, Giacomo Piccinini.

Le regole

Già lo scorso anno il fantagioco sul festival era esploso grazie anche alla partecipazione attiva di tanti cantanti in gara. Una partecipazione che sembra destinata a riproporsi anche quest'anno, visto che molti dei big in gara stanno già interagendo con i fan sull'argomento. Il meccanismo del gioco rimane lo stesso: ogni giocatore ha a disposizione 100 Baudi (la moneta di scambio non poteva che essere intitolata al decano dei conduttori sanmeresi) per comporre la sua squadra, scegliendo cinque dei cantanti in gara e nominandone uno capitano. Le iscrizioni si chiuderanno la notte prima dell'inizio del festival e da quel momento ogni giocatore guadagnerà o perderà punti, in base a cosa faranno sul palco gli artisti che avrà scelto per la squadra.

In concomitanza con l'apertura delle iscrizioni, sono state rese note le 'fantaquotazioni' in Baudi dei 28 Big in gara. A guidare le quotazioni è Ultimo che 'costà 27 Baudi, seguito da Marco Mengoni quotato 26 Baudi, da Giorgia con 25 Baudi e da Elodie con 24 Baudi. Valgono 22 Baudi: Tananai, Lazza, Madame e Paola & Chiara. A quota 21 Baudi si trovano I Cugini di Campagna, gli Articolo 31, Ariete, Lda e Mara Sattei. 'Costanò 20 Baudi Gianluca Grignani, Colapesce Dimartino, i Coma Cose e Levante. Seguono a 19 Baudi Mr. Rain e Rosa Chemical. Leo Gassmann e i Modà a 18 Baudi, Anna Oxa, Gianmaria e Shari a 17 Baudi. Fanalino di coda quattro artisti quotati 16 Baudi: i Colla Zio, Olly, Sethu e Will.

