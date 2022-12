Il 2022 è l'anno più caldo di sempre in Italia, il climatologo: «Temperature alte anche a Capodanno»

Il 2022 sta per diventare l'anno più caldo di sempre in Italia. Le alte temperature di dicembre confermano il trend registrato negli undici mesi precedenti. Lo ha detto il climatologo Bernardo Gozzini, direttore del Consorzio Lamma-Cnr. Gozzini ha spiegato che il primato del 2022 riguarda sia le temperature massime che quelle medie.

Il 2022 ha battuto il primato del 2018, che diventa il secondo più caldo di sempre in Italia. Un record che non riguarda il mondo, dove l'anno più caldo resta il 2016, seguito da 2020 e 2019.

Stati Uniti al gelo, il ciclone Elliot porta le temperature fino a -57: sarà il Natale più freddo degli ultimi 40 anni

Le previsioni per Capodanno

Anche la fine dell'anno sarà caratterizzata da un clima mite con temperature di 5-6 gradi sopra la media e «localmente anche di qualche grado in più». «La siccità la fa da protagonista anche in queste feste. E anche il meteo di fine anno lo conferma», dice Gozzini. «Dopo un Natale decisamente mite e poco piovoso, anche i giorni a ridosso della fine dell'anno saranno praticamente senza precipitazioni», continua. Il gelo negli Stati Uniti? Secondo il climatologo ci sono analogie con il caldo in Italia: «Sono infatti le conseguenze del cosiddetto jet-stream, la naturale circolazione d'aria che attraversa tutto il Pianeta», spiega il direttore del Consorzio Lamma-Cnr. D'altronde il Pianeta è lo stesso.

