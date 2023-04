I lupi dopo i cinghiali: Roma accerchiata dagli animali selvatici. In un video l'avvistamento alle porte della Capitale

di Redazione web

Sembra che i lupi siano arrivati a lambire la capitale. Un video, che sta girando da giorni su Whatsapp, ritrae un piccolo branco di lupi, tre che corrono su una collina mentre sono ripresi da un cellulare. Nel filmato si sente una voce fuori campo che dice: «Guardali, guardali, stanno andando dai cinghiali là sopra», indicando un bosco alla fina della salite. Salgono a due, dunque, gli animali selvatici che vivono a Roma e dintorni: lupi e cinghiali.

Due sorelline scomparse, hanno 13 e 16 anni: «Separate dalla famiglia per problemi economici»

Lupi in campagna

L'avvistamento sarebbe avvenuto sulla via Tiberina, strada poco fuori dalla capitale, in una zona di campagna, dove vivono molti pendolari. Ma conferme ufficiali da parte delle forze dell'ordine del paese tra la Flaminia e la Tiberina, Castelnuovo di Porto, non ce ne sono. Si tratta solo di voci che passano da cacciatore a cacciatore, scrive l'Agi. Tra questi, Giacomo Cretti, cacciatore, esperto di fauna selvatica e collaboratore del canale satellitare di Sky "Caccia e Pesca". che si dice «sicuro che sulla Tiberina i lupi ci sono».

Donna attaccata da un lupo mentre è a passeggio con il cane: «Ho cercato di difenderlo»

Presenze in aumento

Ma a quanto pare che ci siano lupi a pochi chilometri da una metropoli come Roma, non desta sorprese tra chi conosce l'habitat selvatico. Già l'estate scorsa, ai primi di luglio, alcuni esemplari sono stati avvistati alle porte della capitale, nei pressi di Labaro e di Prima Porta. E una quarantina, almeno, tra Formello, Campagnano e Sacrofano, nell'area del Parco di Vejo.

Lupi contro cinghiali

Secondo l'Istituto superiore per la ricerca e la protezione ambientale, in Italia si stima una presenza tra i 3.300 e i 3.600 lupi, almeno uno ogni 44 chilometri quadrati, e sempre più vicini ai centri urbani, attirati dai rifiuti e sempre meno timorosi della presenza dell'uomo, ma potrebbero rappresentare un contenimento per l'avanzata dei cinghiali.

Ultimo aggiornamento: Sabato 15 Aprile 2023, 15:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA