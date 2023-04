Giovanni Padovani a rischio suicidio: «L'assassino di Alessandra Matteuzzi deve essere ricoverato»

di Redazione web

E' ricoverato e sedato nell'infermeria del carcere della Dozza a Bologna, Giovanni Padovani, il 28enne che lo scorso agosto ha ucciso la donna da cui era ossessionato, Alessandra Matteuzzi. Il presunto omicida, con un passato da calciatore, sarebbe in preda a crisi psicotiche, e potrebbe tentare il suicidio, scrive Il Resto del Carlino, motivo per cui è stato chiesto il trasferimento in psichiatria.

Violenza ed ossessione

Padovani, il 23 agosto uccise la donna, dopo aver premeditato l'omicidio con continue ricerche sul web, aspettandola sotto casa per poi ucciderla a colpi di martello, calci e pugni, sferrati con inaudita violenza. La vittima, tempo prima aveva deciso di porre la parola fine a quella storia amorosa, tormentata proprio a causa del suo atteggiamento aggressivo ed ossessivo. Il giorno dell'omicidio, visto da alcuni testimoni, l'ex calciatore si accanì con violenza nei confronti della ex, arrivando ad usare anche una panchina in ferro come strumento di offesa.

Rischia suicidio

Durante la detenzione nel carcere di Piacenza la salute mentale dell'uomo è peggiorata, e dopo diverse visite psichiatriche è stato disposto il trasferimento nell'infermeria del carcere, ma la direzione chiede il trasferimento in una struttura idonea; probabilmente sarà trasferito nell'ospedale psichiatrico giudiziario di Reggio Emilia. Intanto il prossimo 3 maggio avrà inizio il processo, quando è attesa la prima udenza. Padovani rischia il massimo della pena, l'ergastolo.

