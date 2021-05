Lazio, il Pd lancia la scuola politica “CambiaMenti”: «Già 450 iscritti, completamente gratuita»

Al via la scuola politica del Pd Lazio 'CambiaMenti'. Oggi alla conferenza stampa, organizzata alla sede del partito regionale a Roma, il segretario del Pd Lazio Bruno Astorre, assieme agli organizzatori della scuola, Manuela Benedetti, segretario Pd Viterbo, Il professor Michele Dau e Andrea Ferro, responsabile organizzazione Pd Lazio e Simone Cascino, ha annunciato l'inizio dei corsi di formazione politica.

«Nasce una scuola di formazione politica con più di 450 ragazzi iscritti, completamente gratuita, che partirà su piattaforma Zoom da lunedì 31 maggio fino al 26 luglio con un ciclo di 8 lezioni che vanno dalla comunicazione al bilancio, fino alla digitalizzazione, la transazione ecologica», ha detto il segretario del Pd Lazio Bruno Astorre.

«Si tratta di un momento per dare una risposta alla fame di formazione che c'è sia per quanto riguarda gli amministratori locali sia per quanto riguarda la comunità politica. Il cittadino va creato competente e consapevole - ha aggiunto Astorre -, è il cittadino che vuole competenza e consapevolezza. Con questa scuola di formazione politica diretta dal professor Dau , con cui abbiamo lavorato in questi mesi, pensiamo di aver dato una prima risposta». La scuola di formazione sarà aperta «a tutti - ha concluso il segretario - dagli iscritti del Partito, ai cittadini».

