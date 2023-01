Investito da un bus dell'Atac muore 21enne a Ostia: era scappato dal Pronto soccorso

di Redazione web

È stato investito da un bus dell'Atac; è così morto questa notte, un 21enne italiano. L'incidente stradale è avvenuto alle 4 circa della notte appena trascorsa, su via del Mare tra il chilometro 25 e il chilometro 26 in direzione Ostia a Roma.

Il giovane era scappato dal Pronto Soccorso

Secondo quanto si apprende, il giovane - a quanto pare con grossi problemi psichici - si era recato al pronto soccorso dell'ospedale di Ostia e poco dopo si era allontanato volontariamente ritrovandosi sulla strada dove, poco dopo, ha perso la vita. Sul posto sono accorsi gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, di Monteverde e Decimo Mare che hanno chiuso la strada al traffico per effettuare i rilievi in sicurezza. La strada è stata riaperta poco dopo le 9 di questa mattina. Sul posto anche gli agenti della questura capitolina che stanno accertando i motivi per cui il giovane è stato investito dal bus morendo sul colpo.

