Incidenti stradali in aumento nel 2022, sono stati oltre 70mila: le vittime crescono dell'11,1%

Incidenti stradali, il 2022 si chiude con un netto aumento rispetto al 2021 ma con numeri inferiori a quelli registrati negli anni precedenti la pandemia: i numeri sono stati forniti dalla Polizia stradale, che rileva una crescita degli incidenti pari al 7,1% (70.554 contro i 65.852 del 2021), incidenti mortali (1.362) e vittime (1.489) sono aumentati rispettivamente del 7,8% e del 11,1% mentre incidenti con lesioni (28.914) e persone ferite (42.300) del 8,4% e del 10,6%. Rispetto al 2019, invece, i dati risultano in diminuzione (-8,3% per gli incidenti mortali e vittime, -9,2% per gli incidenti con feriti e -13,2% persone ferite).

L'attività della Polizia stradale

Nel corso del 2022 l'attività di polizia giudiziaria messa in atto dalla Polizia stradale ha consentito di assicurare alla giustizia complessivamente 17.424 persone di cui 660 arrestate e 16.764 denunciate in stato di libertà. Circa 1,8 tonnellate le sostanze stupefacenti sequestrate, 91 i veicoli oggetto di riciclaggio sequestrati ed altri 553 individuati. Gli esercizi pubblici controllati sono stati 3.688 e 2.891 le infrazioni rilevate. Sono proseguiti i controlli nel settore del trasporto professionale che ha visto impegnati 11.022 operatori, tra poliziotti e dipendenti del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, che hanno controllato 18.787 veicoli pesanti, accertando 14.925 infrazioni e ritirando 149 patenti e 436 carte di circolazione. Sul fronte della prevenzione, la Polizia stradale ha messo in campo numerose campagne di educazione stradale per diffondere la cultura della guida consapevole.

Le campagne di sensibilizzazione e prevenzione

Altrettanto numerose sono inoltre le iniziative di sensibilizzazione realizzate da nord a sud del Paese con l'impiego del pullman Azzurro della Polizia di Stato, una vera e propria aula didattica itinerante che con il simulatore di guida, il percorso ebbrezza ed altri strumenti interattivi, raduna ogni anno migliaia di giovani, offrendo loro la prova concreta di quanto sia rischioso adottare comportamenti errati o pericolosi sulla strada. Complessivamente sono state oltre 140.000 i ragazzi che la Polizia Stradale ha incontrato in occasione degli interventi di educazione stradale, e che ha coinvolto in attività formative sempre nuove ed efficaci.

