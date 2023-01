Investito dal treno alla stazione di Colleferro: morto 70enne

di Redazione web

Un uomo di circa 70 anni è morto questa mattina dopo essere stato investito da un treno. Il fatto è avvenuto nella stazione di Colleferro, centro in provincia di Roma. Sul posto, oltre al personale del 118, sono intervenuto i vigili del fuoco. In corso gli accertamenti per stabilire le cause dell'accaduto.

La tragedia è avvenuta pochi minuti prima delle 11. L'uomo è morto sul colpo. Sul posto la Polfer e il personale del 118. Resta da capire se si sia trattato di un incidente o di un atto voluto e pensato. La circolazione dei treni è in tilt tra ritardi e cancellazioni.

