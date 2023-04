Incidenti a Roma, strage infinita: 3 morti in 48 ore

di Emilio Orlando

Continua la strage sulle strade di Roma. Tre le vittime in meno di quarantotto ore, cinquantadue dall’inizio dell’anno. Il ponte della festa della Liberazione, si è trasformato in tragedia per l’ottantaduenne Marta Biagini, per Alessandro Massimi di 44 anni e per Daniele Rigitano di 42. I carabinieri e la polizia Roma Capitale, intervenuti per i rilievi sulle arterie stradali dove si sono verificati gli schianti, indagano sulla dinamica.

Tutti e tre gli incidenti, sono avvenuti nel quadrante compreso tra il quartiere Ardeatino ed il litorale.

Bitonto, frontale tra due auto: morti quattro giovani, avevano tra 17 e 24 anni. Le vittime tutte in una vettura. Due feriti, uno gravissimo

Bambina di 7 anni travolta e uccisa dall'auto della mamma in retromarcia: «Non aveva la patente, si stava esercitando»

Il primo mortale, dove ha perso la vita il ciclista Daniele Rigitano è accaduto sabato pomeriggio in via dei Laghi, ai Castelli Romani. Secondo i carabinieri la bicicletta sulla quale era in sella la vittima, non è stata toccata da altre macchine e l’incidente sembrerebbe autonomo. Il giorno dopo pochi chilometri più a sud, questa volta nel territorio della Capitale, il sottufficiale dei Bersaglieri Alessandro Massimi, mentre era alla guida di una Fiat Panda, si è scontrato con una Jeep Renegade che proveniva nel senso opposto. Il caporal maggiore, originario di Frosinone e in servizio alla città militare della Cecchignola, è morto sul colpo. I rilievi della municipale, non hanno escluso che una delle due macchine, coinvolte nell’incidente, possa aver effettuato un sorpasso azzardato.



La scia di sangue non si è fermata e lunedì, un’altra vita è stata spezzata sulle strade killer. L’anziana Marta Biagini, è morta all’incrocio tra via Cristoforo Colombo e via del Canale della Lingua. La donna era alla guida di Chevrolet Aveo, quando si è scontrata con un’altra automobile. Anche in questo caso la municipale del gruppo di Ostia, sta ascoltando i testimoni per ricostruire la dinamica della tragedia.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 26 Aprile 2023, 08:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA