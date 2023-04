Incidente in moto, Marco muore a 28 anni. Il papà: «Lo chiamavo, non rispondeva». La fidanzata sconvolta

di Redazione Web

Incidente stradale e dramma a Bergamo. Un ragazzo di 28 anni, Marco Moioli, di Seriate, è morto oggi in un incidente stradale avvenuto in via Borgo Palazzo. Il giovane era in sella al suo scooter, che si è scontrato con un'auto. Vani per lui i soccorsi del personale del 118. Sul posto anche i vigili del fuoco e la polizia locale, che si è occupata dei rilievi.

Il padre lo chiamava, lui non rispondeva

Marco amava le moto: ne aveva una da corsa, ma l'aveva venduta e aveva preso uno scooter, uno Yamaha TMax, per non far preoccupare i suoi genitori. Come racconta il Corriere della Sera, il giovane stava andando al funerale del suocero della sorella, a Treviolo, quando si è schiantato contro un'automobile: il papà Pierangelo, non vedendolo arrivare, lo ha chiamato al telefono ma lui non rispondeva. Perciò è uscito dalla chiesa ed è andato a cercarlo, finché non è arrivata la telefonata choc della fidanzata Melissa: anche lei lo stava cercando, ed è arrivata proprio sul luogo dell'incidente e ha visto tutto.





Il dramma della fidanzata Melissa

Il Corriere della Sera racconta anche della fidanzata Melissa, che stava con lui da nove anni: secondo quanto dice la mamma, i due «erano fatti l'uno per l'altra. Lei si è appena licenziata perché avevano preso insieme in gestione un negozio di animali a Treviglio, la loro passione». La giovane, gli occhi gonfi di lacrime, non parla. Il papà è ancora distrutto: «Non arrivava, lo chiamavo e non rispondeva». Poi la tragedia che ha sconvolto una famiglia.

