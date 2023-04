Bitonto, frontale tra due auto: morti quattro giovani, avevano tra 17 e 24 anni. Le vittime tutte in una vettura. Due feriti, uno gravissimo

di Redazione web

Un gravissimo incidente stradale è avvenuto nella tarda serata di ieri nel Barese, lungo la strada provinciale 231 nei pressi di Bitonto. Nello scontro tra due auto sono morte quattro persone, tutti giovanissimi, tra 17 e 27 anni. A bordo di una Opel Corsa erano in quattro: due ragazze e altrettanti giovani. I quattro sono morti sul colpo. I feriti sono un uomo e una donna, una coppia che viaggiava su una Renault Scenic e che è in gravi condizioni. Dopo l'impatto, la vettura è finita in campagna, completamente sventrata. La ragazza sarebbe stata sbalzata fuori dall'abitacolo, riportando diverse fratture ed è ora ricoverata all'ospedale "Di Venere" di Bari. Il conducente, invece, avrebbe riportato una frattura alla colonna vertebrale, all'altezza del collo, e si trova in questo momento al Policlinico di Bari.

La ricostruzione della dinamica

Queste le notizie trapelate dalle forze dell'ordine, impegnate sul posto a ricostruire la dinamica dell'incidente e a disciplinare il traffico. Da precisare anche il numero esatto delle persone sopravvissute al terribile scontro che ha funestato una giornata di festa. Molto traffico e grande movimento di persone tra le verie località della Puglia.

L'arrivo di autovelox

Quella strada, la provinciale 231, è tra le arterie interessate dall'installazione di nuovi autovelox, in funzione dal prossimo primo maggio. In particolare, come comunicato dalla Prefettura di Bari, gli apparecchi per il rilevamento elettronico della velocità saranno operativi dal chilometro zero all'11+300 (sul tratto Modugno-Bitonto) e dal chilometro 16+300 al 35+300, coinvolgendo in questo modo anche i territori di Corato, Ruvo e Terlizzi.

