Omicidio a Milano, uomo ucciso a coltellate in casa nella notte: la vittima è un 69enne

di Redazione web

Un uomo di 69 anni è stato ucciso a coltellate, la scorsa notte, in casa, a Milano. Ne hanno dato notizia il 118 e la polizia. L'uomo, la cui identità ancora non è nota, sarebbe stato aggredito in un appartamento di uno stabile di edilizia popolare in via dei Panigarola 8, nel quartiere Corvetto, in periferia nella zona Sud-Est della città.

I medici intervenuti hanno tentato di rianimarlo ma l'uomo è deceduto sul posto, senza essere trasportato in ospedale. Sul caso indaga la Squadra mobile.

