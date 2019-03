Incidente auto-moto sulla Cassia a Roma: muore un centauro, traffico in tilt

Traffico in tilt sulla via Cassia, a Roma, tra la Giustiniana e La Storta a causa di un incidente mortale. Secondo quanto si apprende, a scontarsi sono state un'auto e uno scooter.



Nell'impatto ad avere la peggio è stato il motociclista, di 45 anni, a bordo di un'Honda Sh 150 che è deceduto. Sul posto sono giunte 4 squadre della polizia locale del gruppo Cassia per i rilievi del caso e per gestire la circolazione fortemente rallentata in prossimità dell'incidente. Da accertare la dinamica dello scontro. I rilievi sono ancora in corso. Ultimo aggiornamento: 22:07 © RIPRODUZIONE RISERVATA