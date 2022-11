Roma, camion travolge auto, camper e furgone: due morti nella notte. L'incidente choc in autostrada

di Redazione web

Due morti e quattro mezzi coinvolti in un incidente stradale sulla A12 Roma-Civitavecchia. Tragedia nella notte, dove sono rimaste uccise due persone, coinvolte nell'incidente tra un camion, un'auto, un furgone ed un camper. L'immagine scattata dai vigili del fuoco sull'A12 testimonia la drammaticità della situazione, quando sul posto sono arrivati i soccorsi.

Maestra morta in un incidente, l'addio struggente della figlia: «Vorrei poterti abbracciare solo per 5 minuti»

Carambola mortale

Lo scontro è avvenuto intorno all'una di notte, all'altezza del chilometro 4 dell'autostrada, nel tratto tra Fregene e il bivio con l’A91 Roma-Fiumicino, in direzione della capitale. Le forze dell'ordine giunte sul posto stanno accertando come sia stata la dinamica dello scontro e di chi siano le responsabilità, che hanno portato alla morte di due persone che erano all'interno dei veicoli. Ingenti i mezzi intervenuti sul posto, nel cuore della notte: diverse ambulanze del 118, vigili del fuoco di Cerveteri, personale Anas, i soccorsi meccanici, la polizia stradale ed il personale di Autostrade per l'Italia.

Strata chiusa

Al fine di consentire i rilievi scientifici e mettere in sicurezza il tratto di A12 dove è avvenuto l'incidente, è stata temporaneamente chiusa l'autostrada fra le uscite Fregene e lo svincolo per l'A91, in direzione della Capitale. Agli utenti diretti verso Roma, dopo l’uscita obbligatoria a Fregene si consiglia di percorrere Strada Statale 1 Aurelia.

Ultimo aggiornamento: Sabato 26 Novembre 2022, 10:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA