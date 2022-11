Incidente sul Gra: 4 auto coinvolte e tre feriti

Tre persone sono rimaste ferite in un incidente stradale che ha visto coinvolti 4 veicoli avvenuto sul Grande Raccordo Anulare si Roma, all'altezza del km 32,100. Lo riferisce Anas precisando che in carreggiata esterna è temporaneamente chiusa la corsia di sorpasso per consentire l'intervento dei mezzi di soccorso.

Le cause dell'incidente sono ancora in corso di accertamento. Al momento si registrano ripercussioni sul traffico con rallentamenti e code. Sul posto è presente il 118, la Polizia Stradale e il personale Anas al fine di ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 23 Novembre 2022, 23:33

