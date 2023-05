Gisella, la veggente di Trevignano: «Io mai scappata, fomentano odio». Poi se ne va 'scortata' dai bodyguard

di Redazione web

«Voi avete già deciso che questo luogo non è sacro. Ma non dobbiamo rendere conto a voi. La Madonna parla da anni», dice un seguace di Gisella Cardia, la sedicente veggente di Trevignano Romano che dice di parlare con la Madonna, litigando con il Comitato cittadino della legalità. Nella località sulle rive del Lago di Bracciano, si attendono circa 300 fedeli che come il 3 di ogni mese, saranno al fianco di Gisella per pregare e rinnovare la loro fede nella Madonna di Trevignano.

Affitti a Milano troppo alti: studentessa si accampa davanti al Politecnico. «700 euro per una stanza sono troppi»

Accolta come una rockstar

Gisella Cardia nel pomeriggio è arrivata al santuario sulle sponde lacustri, percorrendo in macchina il chilometro di strada sterrata e buche, accolta timidamente dai fedeli. «Mi ci sono avvicinato qualche anno fa. Il mio credo era spento ma stando vicino a Gisella si è riacceso e capisci tutto. Noi siamo per la verità», dice un volontario dell'associazione di Cardia. «Bisogna credere. In silenzio», ribadisce un signore con accanto i figli piccoli e la moglie con cui ha seguito la celebrazione.

Fabrizio Corona, doccia fredda per l'ex paparazzo dei vip: non può candidarsi in politica. Ecco perché

Raduno di fedeli e giornalisti



Tanti i giornalisti, fotografi e telecamere presenti per riprendere, domandare, scattare foto alla presunta veggente. «La Madonna dice 'figli miei sono madre di misericordia, non abbiate paura perché sono sempre accanto a voi, pregate affinché possa aprire i vostri cuori e alimentarci dell'amore di Dio, affinché la misericordia copra il mondo e l'umanità che sta andando verso la distruzione. La purificazione sarà dura ma necessaria». È il messaggio di Maria letto ai fedeli riunitisi a Trevignano da Gisella Cardia.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 3 Maggio 2023, 19:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA