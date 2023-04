La veggente di Trevignano da Vespa: «Il sangue della Madonna non è di maiale, lo hanno analizzato i Ris»

di Redazione web

Gisella Cardia, la 'veggente' di Trevignano, si difende in un'intervista concessa a Bruno Vespa, nel suo programma "Cinque Minuti". Quando il giornalista le chiede spiegazioni sul "miracolo" della Madonna che piange sangue, Cardia risponde: «Il sangue è stato analizzato dai Ris in presenza del mio vescovo cui noi abbiamo lasciato anche il nostro Dna, mio e di mio marito» ma «non abbiamo ancora avuto gli esiti». Dire che il sangue sgorgato dagli occhi della statua della Madonna di Trevignano è di maiale «è una cosa assurda».

La veggente si difende

«Non piange il terzo giorno di ogni mese, sono tutte falsità. Noi diciamo un rosario, la madonna lascia un messaggio», ma ora «non piange da due anni: ha pianto due anni fa lacrime di sangue, e poi non è accaduto più».

Bruno Vespa chiede all'avvocato della donna presente in studio: «Ma qui non c'è il reato dell'art. 661 c.p., ovvero l'abuso della credulità popolare?». Il legale risponde: «Si tratta di un illecito amministrativo. Ciò che è importante è che non vengano raccontate menzogne».

E Vespa conclude: «Per credere alla Madonna non c'è bisogno di vederla piangere».

