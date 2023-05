Operaio di 47 anni muore a Palermo: è rimasto schiacciato mentre riparava l'autocompattatore dei rifiuti

di Redazione web

Morto schiacciato dall'autocompattatore dei rifiuti che avrebbe dovuto riparare. Un uomo, operaio di 47 anni, è deceduto mentra stava lavorando nella sede della ditta per cui lavorava, a via Ingham a Palermo, dove si è verificato un incidente ed il 47enne è finito schiacciato negli ingranaggi del macchinario, scrivono i giornali locali.

Incidente sul lavoro

Per il 47enne, originario del Marocco, non c'è stata alcuna possibilità di salvezza. I colleghi di lavoro, infatti, hanno subito chiamato il 112 che ha inviato una squadra di vigili del fuoco e sanitari del 118 che hanno provato la rianimazione sul posto, ma l'operaio era ormai privo di vita. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Brancaccio insieme al medico legale per eseguire l’ispezione del cadavere come prevede la prassi.

Inchiesta sulla sicurezza

Secondo una prima ricostruzione, l’operaio stava per iniziare a mettere le mani sull'autocompattatore per eseguire la manutenzione, quando è rimasto incastrato, ma la dinamica dell'accaduto è ancora tutta da ricostruire. Le grida di disperazione hanno richiamato i colleghi nelle vicinanze che hanno tentato di aiutarlo, ma non c'era possibilità di sottrarlo alle lamiere. Ora gli inquirenti che indagheranno su questa ennesima morte sul lavoro, dovranno verificare se siano stati rispettati tutti i protocolli di sicurezza sul luogo di lavoro.

