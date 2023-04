Furto tentato all'ufficio postale con furgone e scala telescopica: fermati due giovanissimi

di Redazione web

Dalla Campania a Roma per tentare un furto all'ufficio postale. La notte scorsa, intorno alle 2, è giunta una segnalazione ai Carabinieri ad opera di un uomo che ha visto un furgone con scala telescopica nei pressi dell'ufficio postale in via Ferdinando Baldelli, all'Eur. Sul posto è giunta una pattuglia del Nucleo Radiomobile di Roma che ha individuato il furgone, risultato poi noleggiato, e sorprende due giovani che si erano introdotti nell'ufficio postale rompendo una finestra.

Il 24enne fermato è risultato essere inoltre agli arresti domiciliari

I due, di 19 e 24 anni, sono stati bloccati e dagli accertamenti effettuati risultano essere entrambi di Napoli. Il 24enne è risultato essere inoltre agli arresti domiciliari ed essere in possesso di una carta di identità contraffatta. I due sono stati arrestati.

