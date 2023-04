Bianca Atzei a Stefano Corti: «Sei uno schifoso». Ma non è un litigio vero: il video è esilarante

di Redazione web

Bianca Atzei e Stefano Corti postano molto spesso foto e video sui propri profili social, che mostrano come procede la loro vita da genitori ma anche la loro vita di coppia. La maggior parte degli scatti e dei filmati sono molto divertenti perché sia alla cantante che alla Iena piace molto divertirsi insieme e, talvolta, prendersi in giro. Così è successo anche in una delle ultime storie Instagram che i due hanno postato.

La storia Instagram di Stefano Corti

Stefano Corti ha postato una storia Instagram davvero divertente. La Iena sta camminando con la compagna Bianca Atzei che sembra essere un po' infastidita e, infatti, dice: «Sei uno schifoso», Stefano Corti quindi scoppia a ridere e chiede alla fidanzata il motivo per cui lo definisce in questo modo. La cantante risponde: «Perché se continui a ruttare in quel modo, sei uno schifoso». La storia social termina con la Iena che ride fragorosamente.

Vita da genitori

Bianca Atzei e Stefano Corti sono da poco diventati genitori del piccolo Noa Alexander e, infatti, postano spesso foto e video in compagnia del loro bambino che, a volte, è anche protagonista di sketch divertenti.

