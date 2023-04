Ostia, sfondano la porta per eseguire uno sfratto ma si ritrovano in casa del questore Belfiore

di Redazione web

A Ostia le forze dell'ordine hanno eseguito uno sfratto sbagliando appartamento, trovandosi così in casa del questore di Roma Carmine Belfiore. L'abitazione che doveva essere "liberata" appartiene ad una studentessa romana che l'ha ereditata dalla nonna, ma era stata occupata dall'inquilino che ci viveva senza pagare l'affitto. Così la giovane ha fatto denuncia ed è stato disposto lo sfratto.

L'irruzione

La ragazza si è recata sul posto insieme all'ufficiale giudiziario, a un fabbro e alle forze dell'ordine, ma ricordava soltanto l'interno dell'abitazione e non quale fosse di preciso l'ingresso dell'appartamento. E da qui è nato l'imbarazzante equivoco. A riportare la notizia è stata Repubblica

Una volta sfondata la porta, la studentessa non ha riconosciuto l'appartamento. Ma non è finita qui. La casa in cui era stata fatta irruzione era di proprietà di Carmine Belfiore, 62 anni, questore di Roma. Da quanto si apprende, l'equivoco non ha portato a conseguenze: una volta compreso l'errore, tutti sono usciti dall'abitazione e hanno proceduto a eseguire lo sfratto nell'appartamento giusto.

