Roma, albero crolla su una macchina in transito: due ragazzi incastrati tra le lamiere e feriti, uno è in codice rosso

L'albero che cade sull'auto in transito, la paura, i feriti: è successo ieri sera a Castel Gandolfo verso le ore 22 circa. I vigili del fuoco di Marino (15/A) con al seguito l’autoscala e l’autogru, sono intervenuti sulla Strada Provinciale 140 detta anche via Papalina. All’altezza del km 2 un pino altissimo - di grosse dimensioni - è caduto su una macchina Chevrolet Matiz che stava passando: all’interno viaggiavano due ragazzi di Roma.

Incastrato tra le lamiere

L’ intervento dei pompieri ha permesso di estrarre entrambe gli occupanti, uno dei quali incastrato tra le lamiere dell’abitacolo, grazie all’utilizzo della centralina oleodinamica-gruppo da taglio. Sono stati affidati alle cure del 118, trasportati al pronto soccorso di Tor Vergata.

Il più grave (il ragazzo seduto a lato passeggero) è in codice rosso. La strada è stata chiusa per la verifica degli altri oltre 100 pini lungo la Provinciale che collega Castel Gandolfo centro con la via Appia e il Lago. Sul posto per i rilievi stradali, per chiudere la via e avviare le ndagini, sono intervenuti i carabinieri della locale Compagnia.

