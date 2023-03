Piscina delle Rose a Roma, dopo anni di occupazione illegittima arriva il bando per la locazione

di Redazione

EUR S.p.A. (90% Ministero dell’Economia e delle Finanze; 10% Roma Capitale) ha indetto un avviso pubblico per l’assegnazione in locazione della "Piscina delle Rose", impianto sportivo di sua proprietà ubicato all'interno del Parco Centrale del Lago dell’Eur. L’immobile, progettato dall’architetto Giorgio Biuso per le Olimpiadi di Roma del 1960 e sottoposto a tutela in quanto complesso di rilevante pregio architettonico (ai sensi del D.lgs. n° 42/2004), si estende per circa 8 mila mq e comprende una piscina olimpionica e altre strutture connesse ad attività sportive.

Piscina delle Rose: la procedura

La procedura si svolgerà mediante gara aperta a cui potranno partecipare operatori economici in forma singola o associata, secondo quanto previsto nel bando consultabile ai link https://www.eurspa.it/it/gare-e-fornitori/manifestazioni-di-interesse; https://www.eurspa.it/it/asset-property/locazioni/immobili.

L’affidamento prevede a carico dell’assegnatario l’onere di svolgere a propria cura e spese gli interventi di ripristino tesi a garantire la piena funzionalità dell’immobile e l’eliminazione degli abusi edilizi e urbanistici realizzati dalla precedente conduttrice. Parallelamente all’avvio della procedura per la nuova locazione, in esito alla messa in esecuzione della convalida di sfratto per morosità accertata con ordinanza del Tribunale di Roma VI Sezione Civile n. 22541/15, in data 21 marzo 2023 sarà ultimata la procedura di rilascio dell’impianto. La nuova assegnazione prevede la locazione per una durata di 6 anni, rinnovabile per altri 6, secondo quanto previsto dalla legge 392/78 e s.m.i. EUR S.p.A.

Canoni d'affitto

Pur essendo parte lesa a causa del mancato pagamento dei canoni di affitto che non ha permesso fino ad oggi la valorizzazione dell’immobile, si è sempre adoperata per salvaguardarne l’utilità sociale, accordando, ad esempio, la scorsa estate una sospensione delle procedure di rilascio per consentire lo svolgimento dei centri estivi per bambini, come pure le attività sportive e ricreative per i cittadini. Ritornando in possesso dell’impianto sportivo, EUR S.p.A. potrà inoltre effettuare lavori di riqualificazione finalizzati alla conservazione, all’efficientamento e al rilancio del complesso nell’interesse del territorio e della città, che a seguito degli investimenti effettuati disporrà di una struttura a norma e finalmente riqualificata. L’importo del canone annuo a base di gara è di € 238.800,00 oltre IVA; mente il termine per la presentazione offerte è fissato entro le ore 12,00 del 12 aprile 2023.

