Roma, I migliori vini italiani 2023: degustazioni d’eccellenza e talk sulle fermentazioni al Salone delle Fontane

Oltre 70 delle migliori aziende vitivinicole della Penisola e centinaia delle loro bottiglie per la mescita, presto pronte ai banchi di degustazione del Salone delle Fontane. Si preparano a conquistare i “wine lovers” capitolini e non solo i protagonisti della XXII edizione de “I Migliori Vini Italiani”, in programma a Roma nello spazio dell’Eur da venerdì 17 a domenica 19 febbraio 2023. La kermesse promette tanti assaggi delle eccellenze enologiche dello Stivale, con grande attenzione alle realtà di nicchia, ma anche moltissimo “fermento”, tema della tre giorni ideata dai fratelli Luca e Francesca Romana Maroni di Sens Eventi. «Parleremo di effervescenza e lievitazione, cercando di coglierne tutte le sfaccettature che potranno riguardare certamente il vino, e non per forza le bollicine, ma anche altre materie prime, dall’acqua ai cibi solidi», racconta entusiasta la CEO, Francesca Romana Maroni.

Sarà proprio lei, nel pomeriggio di venerdì, a curare uno dei talk più attesi assieme a Flavio Sacco, biologo fermentalista noto al popolo di Instagram per la sua linea di verdure fermentate. Solo uno degli incontri a tema del programma, che prevede, tra gli altri, un approfondimento incentrato sul sake presentato il venerdì da Luca Rendina, sake sommelier fondatore di BereGiapponese. Lo stesso, il giorno dopo, sarà co-protagonista, con sake e shōchū, del laboratorio di degustazione casearia tenuto da Antonello Egizi, mastro affinatore di formaggi. Spazio durante la manifestazione, poi, ai prodotti di Mauro Castelli del Salumificio Castelli, presente con tre “tasting”, da “Il salame in apnea” il 17 alle “Coppiette in amore” il 18.

Si conferma altresì per questo evento la collaborazione tra Sens Eventi e Mario Petrella, apicoltore e produttore di miele in Abruzzo che, insieme a Francesca Romana Maroni, domenica 19 condurrà gli spettatori alla scoperta della laboriosità degli insetti da sempre tanto importanti per l’ecosistema. Durante la kermesse, se l’analista sensoriale enologico Luca Maroni guiderà il pubblico nelle degustazioni di vino attraverso la sua metodologia che esplora consistenza, equilibro e integrità, la buona tavola verrà valorizzata da Fabio Campoli, chef imprenditore e opinion leader, presente al Salone sia venerdì che sabato con sessioni di “food tasting” e “cooking show” a tema. Il 17 e il 18, invece, andranno in scena coinvolgenti cene all’interno del Ristorante Giardino D’Inverno di Palombini (costo 75 euro a persona), con i vini raccontati da Luca Maroni ad accompagnare il menu da quattro portate ideato dallo chef Simone Loi.

Ad aprire le danze della kermesse sarà la serata a invito di giovedì 16 febbraio, che culminerà con la celebrazione delle eccellenze vitivinicole italiane incluse nella XXXII edizione dell’Annuario dei Migliori Vini Italiani. Per l’occasione, si alterneranno sul palco produttori ed enologi che, nel corso degli ultimi 12 mesi, si sono distinti per aver «coltivato uve con massima cura, tempestività e selettivo rigore», scrive nella prefazione al volume Luca Maroni. Un assaggio della manifestazione è attesa il 3 febbraio, dalle ore 18.00 alle ore 20.00, presso lo store Decathlon nel centro commerciale Porta di Roma, dove tutti sono invitati a un “wine tasting” gratuito guidato dallo stesso Maroni. “I Migliori Vini Italiani 2023”, ingresso 35 euro a persona; venerdì e sabato dalle ore 16.00 alle ore 24.00 (ultimo accesso ore 23.00); domenica dalle ore 16.00 alle ore 21.00 (si entra fino alle ore 20.00); www.senseventi.com/i-migliori-vini-italiani-roma-2023).

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 1 Febbraio 2023, 15:05

