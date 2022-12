RomaOstia Premium, il programma di training dedicato alla Mezza Maratona più famosa d’Italia: sabato primo appuntamento

Appuntamento speciale della Vigilia con il Christmas Training a Villa Borghese, per i runner appassionati che aderiscono al RomaOstia Premium, il programma di allenamento progressivo in avvicinamento alla 48^ Telepass RomaOstia Half Marathon del 5 marzo 2023 organizzato dal gruppo sportivo GBSRun. Sono già oltre 500 gli iscritti al programma, che prevede uno schedule di allenamento da eseguire in autonomia da tutta Italia a cura di Luciano Duchi, patron della RomaOstia, e quattro incontri gratuiti in presenza a Villa Borghese (24 dicembre,7 gennaio, 4 febbraio e 25 febbraio).

L’orario di ritrovo dell’appuntamento pre-natalizio del 24 dicembre sarà alle 10.00 alla Casa del Cinema per un allenamento basato sulla corsa di un medio veloce di 8 km su un circuito ad anello di 1,2 km (in totale quasi 7 giri), con percorso segnato. I trainer Running Project accompagneranno i runner correndo ad andature diverse il medio veloce, a partire dai ritmi più lenti, fino a quelli sotto i 4 al km. E dove il ritmo per il medio veloce sarà a metà tra quello di mezza e quello di maratona. Il 24 dicembre è previsto un programma dedicato anche per gli accompagnatori che non corrono: dalle ore 10.00 lezione di fitness con Alessandra Reali e allenamento Fitwalking con i pacemaker della RomaOstia. Per i primi cento che arriveranno a Villa Borghese i gadget degli sponsor e il cappellino di Babbo Natale. Tutti partecipanti al programma RomaOstia Premium riceveranno un codice sconto per iscriversi alla Telepass RomaOstia del 5 marzo. Inoltre, chi aderirà a tutti gli allenamenti di Villa Borghese riceverà in omaggio l'esclusiva t-shirt "Tutte le strade portano a Roma tranne una".

VERSO LA 48° TELEPASS ROMAOSTIA HALF MARATHON

Sono già 5300 i pettorali acquistati per l’edizione numero quarantotto della più nota e partecipata mezza maratona in Italia, in programma il 5 marzo 2023 con partenza dal Palalottomatica e arrivo alla suggestiva rotonda di Ostia. Organizzata dal Gruppo Sportivo Bancari Romani – GSBRun in partnership con RCS Sports & Events, sotto l’egida della World Athletics e della FIDAL con il patrocinio di Roma Capitale e della Regione Lazio, la Telepass RomaOstia Half Marathon vanta un percorso velocissimo che vede i primi 3 km all’EUR e poi direttamente tra i pini di via Cristoforo Colombo fino al mare. Gli organizzatori non nascondono l’auspicio di tornare in questa edizione alle iscrizioni a doppia cifra, contando sul ritorno massiccio degli affezionati alla gara, ma anche sulla partecipazione di quanti si sono avvicinati al running agonistico proprio in questo lungo e difficile periodo. Iscrizione riservata ai tesserati FIDAL e possessori di Runcard. Per i tanti che vogliono partecipare alla gara camminando torna la Fitwalking, disciplina che sta riscuotendo un sempre maggior successo in Italia e nel mondo. Domenica 5 marzo la partenza seguirà quella della mezza maratona, tempo limite di percorrenza di 3 ore e 30 minuti. (Certificato agonistico necessario). Il prossimo anno Casa RomaOstia tornerà al Salone delle Fontane dell’Eur.

I REQUISITI PER CORRERE LA 48^ EDIZIONE DOMENICA 5 MARZO 2023

• Essere in possesso del CERTIFICATO MEDICO AGONISTICO rilasciato dai medici dello sport. È facile trovare sul web quelli della tua città. Il certificato è importante anche per essere tranquillo di essere in salute e di poter affrontare uno sforzo agonistico.

• Attivare un TESSERAMENTO. Se non si è in possesso della Runcard è necessario attivare Il tesseramento con la Fidal attraverso una società sportiva. Il tesseramento ha validità un anno (solare): dal 01 gennaio al 31 dicembre. La società organizzatrice, la GSBRun, propone un tesseramento a 25 euro.

• ISCRIVERSI al sito www.romaostia.it. Le iscrizioni alla Telepass RomaOstia Half Marathon sono da effettuarsi unicamente attraverso il portale dell’organizzazione. Importante! È possibile iscriversi e poi provvedere al certificato e al tesseramento. Tutti gli aggiornamenti saranno resi noti e pubblicati sul sito ufficiale www.romaostia.it e sui canali social dedicati.

