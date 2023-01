Arcaplanet, grande festa per l'inaugurazione a Roma del 500° negozio del gruppo

Grande festa per Arcaplanet. La catena italiana leader nella distribuzione di prodotti per animali domestici inaugura sabato 28 gennaio a Roma il suo 500° negozio sul territorio italiano e si prepara ad espandere la propria presenza a tutta la Penisola.

«Si tratta di un punto di partenza perché Roma è il ponte verso il Sud dove Arcaplanet è poco rappresentato – spiega in conferenza stampa l’Ad Nicolò Galante –. Il Sud, con qualche anno di ritardo, sta imboccando la stessa transizione nel rapporto famiglie e animali, e nel 2023 sarà la nostra priorità». L'appuntamento per celebrare questo traguardo è in via del Fosso del Torrino 4/10, nel quartiere EUR della Capitale.

Forte di un fatturato di 600 milioni di euro nel 2022 (+50% rispetto all’anno precedente) e dopo la recente acquisizione di Maxi Zoo con il rebranding di 112 store completato lo scorso dicembre, il gruppo punta a una spinta del digital con il lancio della nuova app. Per far fronte all’aumento dei prezzi, l’azienda ha sviluppato il manifesto «Contro l’inflazione, a muso duro» che prevede «il costo ribassato e fisso su 400 prodotti di utilizzo frequente, oltre 1000 prodotti in offerta ogni settimana e sconti del 15% su marchi e prodotti aderenti a diete veterinarie».

Proseguono poi gli investimenti nella formazione dei dipendenti (passati in un anno da 1.900 a 2.700) con l’Academy Arcaplanet e il progetto Foodstock con donazioni di pasti ad associazioni di volontariato e famiglie con animali. Tra le novità, il sostegno del Servizio Cani guida dei Lions per persone non vedenti e il lancio di alcuni progetti con le scuole per prevenire il fenomeno dell’abbandono.

