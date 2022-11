Fruttivendolo "vende" la moglie ai clienti: «Fai sesso con lei, mi servono i soldi». I testimoni: «Pagato 50 euro»

di Redazione web

La disperazione può non avere limiti a volte. E può spingere a fare cose che mai si sarebbero immaginate. Un fruttivendolo è arrivato a "offrire" ai clienti sua moglie, pur di racimolare qualche euro in più. «Ho bisogno di soldi, aiutami», diceva. Per strappare una prestazione sessuale alla donna bastavano 50 euro. Adesso deve difendersi dall'accusa di sfruttamento della prostituzione.

I testimoni confermano: ma ci sono andato una sola volta

L'uomo accusato è un 61enne di Civita Castellana. Le indagini sul suo caso sono cominciate nel 2018. I carabinieri hanno raccolto diverse testimonianze. «Andavo a comprare la verdura da lui al mercato a Civita - ha raccontato un testimone - ma non sono mai andato con la moglie. So che aveva problemi economici perché un giorno venne nella mia azienda con una bolletta e mi disse se potevo dargli soldi perché non riusciva a pagarla. Mi propose un baratto, mi avrebbe ripagato con frutta e verdura». L’uomo però davanti ai carabinieri nel 2019 disse anche altre cose. Raccontò agli investigatori che l’ambulante ogni volta faceva ammiccamenti sulla sua compagna dicendole che poteva averla se lo voleva. «Mia moglie è una bella donna, se vuoi prendila», riporta Il Messaggero.

Qualcuno ha preferito non testimoniare, qualcun altro invece si è sbottonato anche con i dettagli: «Gli ho dato 50 euro e ho avuto un rapporto sessuale con la moglie». Tenendoci a precisare: «Una volta sola però». La prima udienza in tribunale si è tenuta il 23 novembre. La prossima, nella quale saranno ascoltate nuove testimonianze, è stata fissata per il 12 dicembre.

