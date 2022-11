Uccise il pedofilo che abusava dei figli, dopo 8 anni ringraziano la mamma pubblicamente: «Ci ha fatto vivere più sicuri»

Nel 2014 Sarah Sands ha ucciso l'uomo che aveva abusato sessualmente dei suoi figli. Un omicidio, arrivato dopo la condanna del tribunale al 77enne vicino di casa Michael Pleasted, al quale la donna ha inferto 8 coltellate mortali. Un attacco «determinato e prolungato», che le è costato 7 anni e mezzo di galera. Una volta lasciato il carcere ha cambiato nome in Robin Moult, ma oggi i suoi figli sono voluti uscire dall'anonimato per parlarne pubblicamente e ringraziarla: «Ci ha permesso di vivere più sicuri», dicono.

Cosa hanno detto

Il suo primogenito, Bradley, che all'epoca aveva 12 anni, ha rinunciato al suo diritto all'anonimato l'anno scorso per rivelare l'abuso. E in un'intervista con la BBC, i suoi fratelli gemelli più giovani - Alfie e Reece - hanno fatto lo stesso. Avevano 11 anni quando la madre uccise l'uomo accusato di averli violentati. E nonostante lei si sia pentita di quello che ha fatto, i suoi figli ne parlano con altri toni.

«Ci ha fatto sentire più sicuri», dice Alfie. «Non ha rallentato gli incubi. Ma ci ha dato un senso di sicurezza perché non dovevi camminare per strada pensando che sarebbe arrivato da dietro l'angolo». «Viveva letteralmente dall'altra parte della strada rispetto a noi», aggiunge Bradley. «Era un sollievo sapere che fosse morto», dice. Anche se hanno ammesso che spesso «ci svegliavamo piangendo e dicendo 'dov'è la mamma?'», ha aggiunto il figlio della donna.

Sarah Sands è stata rilasciata dal carcere nel 2018, dopo aver scontato in carcere 4 anni della sua condanna. I suoi figli, che nel frattempo hanno vissuto con la nonna, affermano di essere riusciti a ricostruire il loro rapporto con lei da allora. «Ha provato a farci da babysitter», dice Reece, sorridendo. «È stato bello ma ti fa capire tutti quegli anni che sono stati persi». «Non c'è niente che spezzerà il legame familiare», aggiunge Bradley.

I figli di Sarah hanno rivelato che da bambini si sono pentiti di aver raccontato l'abuso. «Se avessimo tenuto tutti la bocca chiusa, avremmo avuto nostra madre e saremmo andati a fare shopping, al cinema, facendo quello che farebbe un normale dodicenne», dice Bradley. «Oggi capiamo che è importante denunciare sempre».

Il caso

La donna ha raccontato in tribunale che avrebbe voluto solo spaventarlo, ma che ha perso il controllo quando se l'è ritrovato davanti. «Non sapevo cosa stessi facendo lì», ha raccontato. «Mi sono resa conto di aver commesso un grosso errore. Lui non provava rimorso in nessuna forma. Ha detto 'i tuoi figli mentono'. Il mondo intero si è bloccato. Avevo il coltello nella mano sinistra e ricordo che ha cercato di afferrarlo». Poche ore dopo si è consegnata in una stazione di polizia con il suo coltello e vestiti macchiati di sangue. È stata inizialmente condannata a 3 anni e mezzo, poi la sua pena è stata rivista e aumentata di 4 anni.

