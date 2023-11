Dipendente Ama ubriaco si addormenta al volante del mezzo di servizio: era fermo a un semaforo sulla Casilina

di Tommaso Cometti

Privo di sensi, seduto al posto di guida del camioncino di Ama: in questa situazione è stato trovato, alle 2 di questa notte, un operatore ecologico della zona Casilina, durante il suo turno notturno di raccolta dei rifiuti intorno ai cassonetti. L’uomo, 42 anni, è stato trovato da alcuni passanti che si sono allarmati perchè hanno pensato in un primo momento a un grave malore: il veicolo, infatti, era fermo al semaforo accostato al marciapiede all’incrocio fra via Casilina e viale Alessandrino.

Cosa è successo

Era fermo al semaforo da molto tempo e non accennava a muoversi, nonostante il segnale verde si fosse ripetuto più volte.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 10 Novembre 2023, 18:01

