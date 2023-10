Camion sbanda ed "entra" dentro una casa, la facciata distrutta: ferito il conducente, vivi per miracolo i residenti

Camion finito fuori strada si schianta contro una casa e sventra la parete. Nell'impatto, successo contro un’abitazione in via Dante, nel comune di Zimella, il camionista è rimasto lievemente ferito. Al lavoro la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Caldiero e l’autogru del comando di Padova, coordinati dal funzionario di guardia, che hanno rimosso il mezzo pesante dall’abitazione e messo in sicurezza la struttura.

Le due persone all’interno della casa non sono state coinvolte, mentre l’autista è stato trasportato per accertamenti all’ospedale di San Bonifacio. Sul posto anche i carabinieri e la polizia locale che hanno effettuato i rilievi del sinistro è gestito la viabilità. L’intervento dei vigili del fuoco è terminato alle 8:30

