Diabolik, i funerali di Fabrizio Piscitelli in forma privata: quando e dove

I funerali di Fabrizio Piscitelli, l'ex capo ultras della Lazio noto come Diabolik si svolgeranno in forma privata. Secondo quanto si è appreso, la decisione è stata presa dal questore di Roma, Carmine Esposito, per «motivi di ordine e sicurezza». Ancora non è nota la data e il luogo dell'ultimo saluto a Piscitelli, ma tra i tifosi circola lìipotesi che le esequie potrebbero svolgersi tra lunedì e martedì, probabilmente nella San Giovanni Bosco, la grande chiesa di Cinecittà comparsa negli ultimi anni sulle pagine di cronaca per il funerale-show di Vittorio Casamonica. Venerdì 9 Agosto 2019, 16:01

