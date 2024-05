Chiara Ferragni attrice, il produttore del film "Maserati": «Sbaglia chi l'ha scaricata, può diventare una star del cinema internazionale»

di Redazione Web

Chiara Ferragni entra nel mondo del cinema? Tra i progetti futuri dell'imprenditrice potrebbe esserci anche questo. L'ultima indiscrezione la vede impegnata nel film "Maserati a racing life", prodotto da Andrea Iervolino, Ceo della casa di produzione Iervolino & Lady Bacardi Entertainment (che ha recentemente prodotto "Ferrari" con Adam Driver e Penelope Cruz).

Cosa ha detto il produttore

Proprio Iervolino ha commentato le voci su Ferragni. E seppur senza conferme, non ha perso occasione per l'elogiare la 37enne. «Se Chiara sarà nel film si saprà a breve.

Secondo Andrea Iervolino, avere Chiara Ferragni nel cast potrebbe «aiutare i produttori a vendere film in tutto il mondo». Inoltre, il produttore è convinto del suo futuro dietro le telecamere: «Chiara ha sicuramente i requisiti per diventare un’attrice internazionale». Poi sul possibile ruolo: «Nel nostro film c’è un solo ruolo femminile importante e se dovesse avere una parte sarebbe solo quella della protagonista, quindi non la moglie di uno dei fratelli Maserati».

