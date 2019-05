De Rossi, spunta il murale: «Vanto di Ostia, simbolo di Roma». Cancellato dopo poche ore

Ultimo aggiornamento: 13:43

«Vanto di Ostia, simbolo di Roma»: queste parole, sotto un murale che raffigura il capitano giallorosso, sono spuntate su un muro di Ostia la scorsa notte, in via delle Aleutine, nella città che ha visto crescere lo stesso De Rossi. Un disegno che raffigura il centrocampista campione del mondo nel 2006 con la Nazionale azzurra con i colori che ha sempre indossato da quando era un bambino, fino agli attuali 36 anni.Il murale, apparso la notte scorsa, non ha avuto però lunga vita: intorno alle 11 è stato cancellato, ma continuerà a 'vivere' nelle immagini scattate dai passanti che le hanno condivise sui social. E chissà che De Rossi, in un'annata come questa costellata di infortuni, non possa ripagare il gesto tornando in campo domenica contro la Juventus, e magari segnando un gol.