Chiusa per sanificazione e disinfezione, fino a domenica 15 marzo, la sede dell'Inps di via Aldo Ballarin, all'Eur. E quanto annunciato ieri con una circolare interna dopo la conferma di un caso di positività al test Covid-19 di un dipendente di una ditta esterna fornitrice di servizi per l'istituto previdenziale. Ultimo aggiornamento: Martedì 10 Marzo 2020, 14:10

