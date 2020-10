Coronavirus, nel Lazio 357 nuovi casi (record assoluto) e sei decessi nelle ultime 24 ore. Aumentano ricoveri e terapie intensive

Coronavirus, nel Lazio si registra il nuovo record di casi giornalieri: i nuovi contagi accertati sono infatti 357 (con quasi 12mila tamponi), un numero mai raggiunto neanche durante il lockdown (anche se in quel caso i tamponi effettuati erano stati decisamente meno). Preoccupano anche gli altri dati: sono sei i decessi nelle ultime 24 ore, mentre tornano ad aumentare le terapie intensive, così come i ricoveri.



Il totale dei tamponi elaborati nelle ultime 24 ore è di 11.908. I nuovi casi giornalieri sono 145 a Roma città, 81 in provincia, 60 a Latina, 40 a Frosinone, 25 a Viterbo e sei a Rieti. Aumentano i ricoveri in ospedale (+34 nelle ultime 24 ore) e in terapia intensiva (+4 nelle ultime 24 ore).

Questo il dettaglio delle singole Asl:

Nella Asl Roma 1 sono 62 i casi nelle ultime 24h e si tratta di quaranta casi con link familiare o contatto di un caso già noto, cinque sono casi con link a cluster noto dove è in corso l’indagine epidemiologica. Si registrano quattro decessi di 67, 82, 85 e 92 anni tutti con patologie.

Nella Asl Roma 2 sono 49 i casi nelle ultime 24h e si tratta di undici i casi individuati su segnalazione del medico di medicina generale e venti i contatti di casi già noti e isolati. si registrano due decessi uno di 76 anni con patologie e uno di 85 anni.

Nella Asl Roma 3 sono 34 i casi nelle ultime 24h e si tratta di diciannove contatti di casi già noti e isolati.

Nella Asl Roma 4 sono 30 i casi nelle ultime 24h e si tratta di ventitre contatti di casi già noti e isolati e sette i casi su segnalazione del medico di medicina generale.

Nella Asl Roma 5 sono 29 i casi nelle ultime 24h e si tratta di tre casi di rientro dalla Romania, quattordici i contatti di casi già noti e isolati. Due casi con link ad un matrimonio dove è in corso l’indagine epidemiologica.

Nella Asl Roma 6 sono 22 i casi nelle ultime 24h e si tratta di quattordici contatti di casi già noti e isolati. Nelle province si registrano 131 casi e zero decessi nelle ultime 24h.

Nella Asl di Latina sono sessanta i casi e di questi nove hanno un link con un cluster nella struttura ‘Città di Aprilia’ dove è in corso l’indagine epidemiologica e venti sono i casi con link familiare o contatto di caso già noto.

Nella Asl di Frosinone si registrano quaranta casi e si tratta di due casi individuati in fase di pre-ospedalizzazione e trentacinque casi isolati a domicilio.

Nella Asl di Viterbo si registrano venticinque casi e si tratta di nove contatti di casi già noti e isolati.

Nella Asl di Rieti si registrano sei nuovi casi e si tratta di un caso individuato al test sierologico e un contatto di un caso già noto e isolato.





Gli attuali positivi nel Lazio sono 8580, di cui 7724 in isolamento domiciliare, 808 ricoverati e 48 pazienti in terapia intensiva. Dall'inizio dell'emergenza sono stati accertati 18.389 casi (con un totale di 960.623 tamponi), i guariti sono 8855 e i deceduti 954.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 7 Ottobre 2020, 18:04

