Coronavirus, in Lombardia 520 casi e cinque morti nelle ultime 24 ore. Milano, Varese e Brescia le province più colpite

Coronavirus, in Lombardia sono 520 i nuovi casi (con ben 21.569 tamponi effettuati) e cinque i nuovi decessi nelle ultime 24 ore. Lo rende noto Regione Lombardia nel bollettino quotidiano: la provincia più colpita, per nuovi casi accertati, si conferma Milano, seguita da Varese e Brescia.



Resta stabile il numero dei ricoverati in terapia intensiva (40), ma aumentano i ricoverati (339, 19 più di ieri). I guariti aumentano di 147 unità, per un totale di 80.936 dall'inizio dell'emergenza.

Per quanto riguarda le Province, 182 casi sono segnalati a Milano (77 in città), 54 a Varese, 52 a Brescia, 46 a Pavia, 45 a Como e Cremona, 37 a Bergamo, 34 a Monza, 14 a Mantova, 12 a Lodi, 5 a Lecco e 4 a Sondrio.

Dall'inizio dell'emergenza, in Lombardia i tamponi effettuati sono stati 2.232.796, i decessi 16.798 e i guariti 80.936 (oltre a 1395 dimessi).

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 7 Ottobre 2020, 17:32

